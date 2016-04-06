“وثائق بنما”: ملفات سرية تكشف تورط زعماء ونجوم رياضة وتخفي أكثر مما تكشف ﻿

تخفي “وثائق بنما” التي تزيد عن 11 مليون ملف أكثر مما تكشف بالاستناد إلى تقديرات الثروات المخبأة في الملاذات الضريبية (بحسب جدول التقديرات هنا).

ومثلا، تقدر الثروات المخفية في الولايات المتحدة وأوروبا بقرابة 3800 مليار دولار، وثروات دول الخليج العربي في الملاذات الضريبية لا تتعدى 800 مليار دولار، إلا أن ملفات بنما تخفي أي أسماء أمريكية وأوروبية ترتبط بهذه الثروات الخفية عدا ايسلندا، فيما تركز عشرات المقالات من الغارديان وصحف غربية عديدة على ثروات مزعومة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين علما أنه لا يوجد أي حساب له بموجب تلك الوثائق، بل مجرد حسابات لشخصيات مرتبطة به.

الخبير الاقتصادي الألماني أرنست وولف قال إن مناطق الملاذات الضريبية لن تختفي كظاهرة إنما ستجري عملية إعادة توجيه للتدفقات المالية إلى مناطق أخرى، وستتوجه تريليونات الدولارات إلى الولايات المتحدة التي تسعى حاليا للتحول إلى ملاذ ضريبي كبير جديد.

وقال في حديث لوكالة ” سبوتنيك، إن فضيحة بنما لم تمس أية شركة أمريكية، ولذلك فقد تكون جزءا من استراتيجية أمريكية. وأعاد الخبير إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تمكنت قبل ذلك من تقويض مبدأ سرية الودائع في سويسرا التي باتت اليوم ملزمة بأن تقدم إلى السلطات الأمريكية كل ما تطلبه من معطيات عن المواطنين الأمريكيين. والأمر نفسه، نفذ مع الدول الأخرى.

وفي الوقت ذاته، تطبق في بعض الولايات الأمريكية السرية المصرفية بشكل مطلق. ففي ولايات نيفادا وداكوتا الجنوبية، وأيومنغ وديلاوير، توجد “ملاذات ضريبية مطلقة”.

بعد فضيحة وثائق بنما، حتما، سيقوم أفراد وشركات بنقل أموالهم إلى الولايات الأمريكية المذكورة أعلاه. ونوه الخبير بأن الحديث يدور عن مبالغ تصل إلى 30-40 ترليون دولار.

يشير الصحافي الأمريكي المعروف غلين غرينوالد الذي كشف تسريبات وكالة الامن القومي الأمريكية إن التشابه بين تسريبات إدوارد سنودن وتسريبات وثائق نما يكمن بما هو مسموح به قانونا وما هو غير قانوني. فالتهرب من الضرائب هو سلوك قانوني في الغرب رغم أنه مكروه وغير أخلاقي أحيانا، في حال وثائق بنما، فيما كشفت تسريبات سنودن أن تجسس الوكالة الأمريكية كان غير قانونيا وأن الوكالة انتهكت القوانين الأمريكية دون أي تبعات من ذلك.

لا مجال للشك في أن الولايات المتحدة تبارك تسريبات بنما رغم أنها ليست عاجزة على إيقاف هذه الأنشطة في بنما وغيرها منذ سنوات إلا أنها تغض النظر عنها لأن النخب السياسية والاقتصادية الأمريكية تستفيد منها. وها هي شركات مثل أبل وغوغل تتفنن في التهرب من الضرائب في أوروبا لدرجة أصبحت فيها براعة هذه الشركات في التهرب الضريبي مثالا يحتذى به بين الشركات العالمية.

فالمفارقة بحسب غرينوالد أن الولايات المتحدة ضمنت قانونيا التجسس على الجميع بأضخم نظام تجسس في العالم بما فيه التجسس على المواطنين الأمريكيين ومواطني باقي الدول، مما يظهر أن التسريبات التي ترضى عنها، مثل تسريبات بنما تلقى تغطية صحفية هائلة، فيما تضيق الأرض بصاحبي تسريبات ويكيليكس، جوليان أسانج، وصاحب تسريبات وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن من الملاحقات والملايين التي تنفق يوميا لتصفية الإثنين.

اللافت أيضا في الصحافيين العرب الذين شاركوا في الكتابة عن وثائق بنما أن أغلبهم خريجي معهد اريج بتمويله الأمريكي (وتقاسمت الدنمارك التمويل لفترة حسب وثائق ويكيليكس هنا) للصحافة الاستقصائية في الأردن والذي يتقصى عن كل شيء عدا الفساد وإسرائيل.