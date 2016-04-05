ملفات بنما، تصفية حسابات أمريكية وحجب قوائم الأسماء الأهم

تثير أنباء ملفات بنما تساؤلات كثيرة مع تلميحات من منطق نظريات المؤامرة من الصين وروسيا، ولكن هناك الكثير من التساؤلات المحقة والتفاصيل المثيرة للريبة في هذه القضية.

ومثلا، هل يمكن أن تثق بوثائق مسربة لكنها غير متاحة على الإنترنت إلا لمجموعة تتحكم بمضمونها؟ هاكم ملف لبيانات ملايين المواطنين من الشعب التركي بما فيهم أردوغان ووزير خارجيته أوغلو، وقد تسربت أمس ويمكن لأي كان أن ينتهك خصوصية هؤلاء بتنزيل الملف خلال ساعات قليلة. أما نشر أخبار مسيسة مختارة من 11 مليون وثيقة “مسربة” بأسلوب انتقائي فهو أمر يدعو للريبة والحذر.

على النقيض من الشفافية التي يقدمها موقع ويكيليكس الذي يقدم البحث في الوثائق لأي كان على الموقع، كانت هذه التسريبات خاضعة لسيطرة عدد محدود من الجهات الأمريكية والمؤسسات الصحفية التي يمكن السيطرة عليها، كما أنها خالية تقريبا من الأسماء الأمريكية عدا بعض الأسماء التي لا تتعدى من يمكن اعتباره كبش فداء أو أشخاص لا أهمية كبيرة لهم مثل المغنية “المتقاعدة” تينا تيرنر التي كان تهربها الضريبي أمرا مكشوفا منذ سنوات عديدة.

ونشر الموقع الأمريكي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مزاعم عن قيامه بتحقيق صحفي ضخم وسارعت المواقع والصحف لنقل الأخبار الواردة للأسماء فيه دون التحقق من سلامة ذلك التحقيق الضخم وصحته ومن يقوم بتمويله.

لكن الكثير من التفاصيل تتكشف في صفحة تمويل المشروع التي تدرج قائمة يكفي النظر إليها لمعرفة الأجندة السياسية الواضحة في ذلك التحقيق، فمن الممولين هناك المضارب في الأسواق العالمية الملياردير الأمريكي جورج سوروس (عبر مؤسسة أوبن سوسيتي Open Society Foundation – وبنك غولدمان أند ساكس (الذي يتهم بممارسات تسببت بالأزمة المالية العالمية الماضية) ومؤسسة فورد وصندوق روكفلر اي كل أعداء الشفافية وخبراء نهب المليارات والتهرب الضريبي وطائفة كبيرة من المنظمات الأمريكية ذات التوجهات المعروفة بأجندة سياسية في استهداف الخصوم وتصفية الحسابات بأي طريقة، والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع المؤسسة التي قامت بنشر ملفات بنما هنا:

https://www.publicintegrity.org/about/our-work/supporters

وبحسب صحيفة الغارديان التي أوحت تقاريرها أن خصم الغرب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو رأس أفعى التهرب الضريبي في العالم، فقد جرى حذف كل الأسماء والتفاصيل الخطيرة من الملفات التي نشرت عنها عشرات التقارير، وبحسب الغارديان فلن يكشف للعلن غالبية تلك الوثائق (11 مليون وثيقة) التي تضم القائمة الأهم من القادة الغربيين ومن يحرصون عليهم من شركاء، بل اكتفت هذه التقارير ببعض الفتات من ملايين الوثائق التي تحتكرها ولا يسمح إلا بمشاهدة كتلة بسيطة ومختارة بعناية من قمة الجبل الجليدي المخفي منها.

ويبرز هنا دور أجهزة المخابرات الغربية التي تتجسس وتخترق أنظمة أي شركة أو شخص حول العالم وهي كما الشركات الممولة لنشر التحقيق لا تساهم بالشفافية إلا إذا كانت تخدم مصالحها في أبرع أسلوب للتضليل الإعلامي الذي يخفي الحقائق الجوهرية بفتات بعض التفاصيل الفعلية التي لا قيمة لها.

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس