1676 مليار دولار إنفاق العالم على الأسلحة ﻿وداعش ترفع معدلات إنفاق العراق على السلاح لأعلى مستوى في العالم ﻿

أشارت بلومبرغ إلى تصاعد الإنفاق العسكري و شراء الأسلحة حول العالم، بحسب تقرير جديد لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام اليوم الثلاثاء، ويلفت التقرير إلى زيادة قدرها 1% في الإنفاق العالمي على الأسلحة فيما بلغت الزيادة 4.1 % في الشرق الأوسط وبلغت زيادة معدل الإنفاق في العراق 536 % عام 2015 لتكون أكبر زيادة بين كل دول العالم في هذه الفترة.

أن حجم ارتفع العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 وأنه

بلغ الإنفاق العالمي على الأسلحة قرابة 1676 مليار دولار وظلت الولايات المتحدة متربعة على قمة الإنفاق العسكري حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة عام 2015 بتراجع 2.4 % عن عام 2014 تليها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار على الأسلحة ثم السعودية التي احتلت المركز الثالث عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري العام الماضي حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة 87 مليار دولار.

واحتلت روسيا حسب تقييم المعهد المركز الرابع بإجمالي نفقات 4ر66 مليار دولار تليها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 5ر55 مليار دولار.

وتوقع خبراء المعهد أن تستقر نفقات أمريكا على التسلح خلال العام الجاري عند المستوى الحالي بحسب وكالة د ب ا للأنباء.

انفاق العراق على الاسلحة ارتفع بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2014 ورأى سام بيرلو المشرف على التقرير أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد الذي تشهده الصراعات المسلحة في الكثير من بقاع العالم ومن ناحية أخرى تراجع “أموال النفط” المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط مما يجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل في ظل هذا الوضع المهتز اقتصاديا وسياسيا.

وأوضح بيرلو أن التوترات العسكرية التي تمخضت عن الأزمة الأوكرانية دفعت كلا من روسيا وأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة وجعلت نفقات بولندا على الأسلحة تزداد بنسبة 22% والنفقات الليتوانية تزداد بنسبة 33% والسلوفاكية 17% مما صب في زيادة إجمالية بنسبة 13% في دول وسط أوروبا وتراجع بنسبة 3ر1% على مستوى دول غرب أوروبا.

غير أن خبراء المعهد توقعوا أن يتغير هذا الوضع قريبا في ظل إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح على خلفية العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التي تمثلها المنظمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.