فيديو: سعودي يبتكر طريقة لمواجهة ارتفاع فواتير المياه في المملكة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر “طريقة ابتكرها مواطن سعودي” لمواجهة ارتفاع أسعار فواتير المياه في المملكة.

ويأتي ذلك بعد بلوغ التعرفة الجديدة لفواتير المياه في السعودية، الفقيرة بالمياه، أرقاماً قياسية لم يعهدها المستهلكون؛ حيث قرر مجلس الوزراء في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 رفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وتم تنفيذ التعرفة الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويشتكي عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال.

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر المواطن السعودي وهو يستعمل “ابتكاره” في توفير المياه يرجى الضغط هنا