أمطار الرياض تثير السعوديين على تويتر

تصدر هاشتاك (#امطار_الرياض) الترند السعودي منذ تداوله صباح اليوم الإثنين الباكر مع فرصة لهطول أمطار في منطقتي الرياض والقصيم؛ وسط المملكة الصحراوية.

ورغم أن هاشتاك (#امطار_الرياض) تصدر اهتمامات السعوديين على موقع تويتر، إلا أن أغلب المغردين استغلوا الوسم لمواضيع أخرى منها إعلانات تجارية أبرزها خدمات بنكية وعقارية ودورات تدريبية للمواطنين. أو عرض وظائف شاغرة في بعض الاختصاصات.

وتوقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، المدينة المنورة، نجران).

كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (الرياض، حائل، القصيم، حفر الباطن).

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-35كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الخليج العربي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.