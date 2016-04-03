نزاهة السعودية تكشف تزوير صك عقار بـ 211 مليوناً

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” أن صك عقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة لإنشاء أحد الطرق في مدينة أبها “مزوَّر” فيما قالت إن قيمته تجاوزت الـ 211 مليون ريال سعودي، وفقاً لوسائل إعلامية محلية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “نزاهة” عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة تلقت بلاغاً من مواطن يقضي بوجود تجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع أحد الطرق بمدينة أبها (جنوب) السعودية.

وأضاف أن “نزاهة” رصدت جملة من التجاوزات تصدرها وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في 1431/7/15 هـ، تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة في عام 1397 هـ.

وذكر العجلان أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من جهات حكومية عدة بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد في 1434/4/20 بـ(3.000) ريال للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار في 1431/7/15، البالغ 65 ريالا للمتر المربع.

وأضاف أن تقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر الملكي القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقا للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة.

ولفت العجلان إلى أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لاختصاصها، كما زودت إمارة منطقة عسير والجهات المعنية بنسخة من الخطاب الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية وتحفظية، وما يقضي به نظام تأديب الموظفين.