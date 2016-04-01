سوريا: يمكن للمهاجرين بشكل غير شرعي تجديد جوازاتهم بإرسالها إلى دمشق

أعلنت إدارة الهجرة والجوازات السورية أنه يمكن للمهاجرين السوريين بشكل غير شرعي تجديد جوازات سفرهم بإرسالها إلى دمشق مؤكدة أنه “لا توقيف جنائي لمن رغب في العودة”.

وفي اتصال هاتفي مع إذاعة ميلودي إف إم خلال برنامج “مين المسؤول” مع الصحافي حازم عوض، قال اللواء ناجي النمير مدير إدارة الهجرة والجوازات إنه “رداً على مطالب الجاليات السورية المتواجدة بدول الخليج ودول العالم، وبعد مخاطبتنا بالعديد من الكتب من سفاراتنا، حول عدم حصول السوريين على اقامات بمدد نظامية بسبب قلة مدة صلاحية جوازات السفر، صدر القرار 687 القاضي بمنح جوازت بمدة صلاحية 6 سنوات لمن يستحق”.

وعن من يمكنه الحصول على جوازات سفر بمدة 6 سنوات خارج سوريا، قال “النمير” إن “القرار 687 الصادر عن وزارة الداخلية، يقضي بمنح الجوازات بمدة ست سنوات لمن ليس بحقهم أي إجراءات قانونية جُرمية، وللذين أدوا خدمة العلم أو دفعوا البدل النقدي، أو المعفيين من الخدمة العسكرية بصفة “وحيد”، أو الذي تجاوزوا الثانية والأربعين من العمر، أو المعفيين صحياً من خدمة العلم، أو الإناث، أو الأطفال دون سن الحادية عشر من العمر، أو الطلاب الجامعيين المقيمين خارجاً”.

وقال “أما الذين بحقهم اجراءات قانونية جرمية خارج البلاد، أو الطلاب الجامعيين المطلوبين لخدمة العلم والمقيمين بداخل القطر، يحصلون على جواز سفر لمدة سنتين فقط”.

وعن شكاوي البعض حول تقاضي بعض البعثات الدبلوماسية أكثر من الرسوم المحددة، طالب “النمير” المشتكين بالتواصل مع وزارة الخارجية، مؤكداً أن الرسوم التي فرضتها الحكومة لتجديد جوازات السفر خارج سورية هي 200 دولار للتمديد، و400 دولار لإصدار الجواز الجديد”.

وأضاف “ليس لنا علاقة بسلوك البعثات الدبلوماسية، فالبعثات من اختصاص وزارة الخارجية التي تبحث بمثل هذه القضايا”.

وفيما يتعلق بالدول التي يمكن إجراء معاملات التجديد أو إصدار جوازات السفر منها، قال “النمير” إنه هناك “دول يوجد فيها محطات طرفية لتجديد أو إصدار جوازات السفر ومنها المنامة، الكويت، القاهرة، أبو ظبي، دبي، الجزائر، الخرطوم، بيروت، عمان، موسكو، كييف، وارسو، بوخارست، صوفيا، اسطنبول، استوكهولم، باريس، مدريد، جنيف، فيينا، طهران، فهذه محطات يوجد فيها بعثات لتجديد الجوازات”.

وأوضح “من لم يكن ضمن هذه المحطات، يستطيع الذهاب لأقرب بعثة دبلوماسية عليه، أو إرسال جوازه إلى أحد ذويه داخل القطر لتجديده، أو تكليف أحد عبر وكالة قانونية في سورية بعد تصديق الوكالة من المحطات السابق ذكرها، ثم إرسالها للتصديق من وزارة الخارجية السورية، فالوكالة القانونية معتمدة لدينا”.

وأضاف “أن أي مواطن سوري خرج بصورة غير شرعية من سورية لا يُحرم من تجديد جوازه، حتى لو خرج من الحدود بصورة غير شرعية ولم يحصل على إقامة في البلد الأوروبي الذي وصل إليه”، مشيراً إلى أن من يريد ” العودة إلى الوطن الأم، نقوم بتسوية وضعه وإصدار وثيقة سفر جديدة له، وأصرح عبر إذاعتكم، أنه لا يوجد توقيف جنائي جرّاء هذه الحالات، فهي عبارة عن تسوية وضع قانوني فقط”.