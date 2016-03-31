القطاع الصناعي في الصين يسجل نموا غير متوقع في مارس

بكين أول أبريل نيسان (رويترز) – أظهر مسح رسمي نشر اليوم الجمعة أن نشاط قطاع التصنيع في الصين سجل نموا غير متوقع في مارس أذار مما يزيد الآمال بإنحسار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





وبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بالقطاع 50.2 إرتفاعا من 49 في فبراير شباط ليتخطى حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

وجاء هذا النمو بعد أن سجل المؤشر ست قراءات شهرية متتالية دون مستوى 50 نقطة. وكان محللون إستطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا قراءة للمؤشر عند 49.3 .

لكن مؤشرا غير رسمي أظهر أن نشاط المصانع في الصين واصل الانكماش في مارس أذار لكن بوتيرة هي الابطأ في 13 شهرا.

وإرتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 49.7 من 48.0 في فبراير شباط مسجلا أعلى قراءة منذ فبراير شباط 2015 .

لكن المؤشر يظل منخفضا بشكل طفيف عن حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر مسح منفصل أن نشاط قطاع الخدمات الصيني نما في مارس اذار بوتيرة أسرع من الشهر السابق مع إرتفاع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 53.8 من 52.7 .

ومع ضعف النشاط في القطاع الصناعي ظلت الخدمات مصدرا رئيسيا للنمو والوظائف في الصين على مدى الاثني عشر شهرا الماضية ويراقب محللون عن كثب ليروا ما إذا كان القطاع سيتمكن من الاحتفاظ بقوة الدفع في 2016 .