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Posted inسياسة واقتصاد

الجوازات : إيقاف سجلات جميع الوافدين المقيمين في السعودية ممن لم يقوموا بـ”البصمة”

قالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة ممن لم يقوموا بتوثيق بصماتهم لدى الجوازات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الجوازات : إيقاف سجلات جميع الوافدين المقيمين في السعودية ممن لم يقوموا بـ"البصمة"

قالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة ممن لم يقوموا بتوثيق بصماتهم لدى الجوازات.

 

وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه تم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية ( البصمة ) في النظام الآلي وأنه لن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.

 

ودعت المديرية العامة للجوازات الوافدين المقيمين ممن لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية ( البصمة ) إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات في جميع مناطق المملكة لتسجيل بصماتهم حتى يتمكنوا من إنهاء وتنفيذ إجراءاتهم في الجوازات .

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