الفيديو الذي أظهر وافدَين عربيين يتحرشان بامرأة سعودية وحرك وزارة العمل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر تعرض مواطنة في متجر بالعاصمة الرياض للتحرش من قبل عاملين في المكان مثيراً جدلاً واسعاً في المجتمع المحلي.

ويوم السبت الماضي، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل أن مقطع الفيديو المتداول قديم، وتم تصويره في شهر شوال 1435 (أغسطس/آب 2014)، وأنه تم ترحيل العاملين من الجنسية العربية نهائياً من المملكة.

وقال “أبا الخيل” إن المقطع تم تصويره في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، مشيراً إلى أن المرأة الظاهرة في المقطع أحد زبائن المتجر، مشيراً إلى أن الشركة التي تملك المحل هي من قامت بالإبلاغ عن العاملين.

وأضاف أن وزارة العمل تنظم دائماً جولات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت والعمال بالأنظمة، مؤكداً أن الوزارة ترحل العمال المخالفين بعد إيقاع العقوبات عليهم.

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