إعلان الطوارئ في مكة بسبب موجة الغبار

أعلنت الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة السعودية حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها من مستشفيات ومراكز صحية ووجهت جميع قطاعاتها لأخذ التدابير الاستباقية تحسباً لوقوع حالات بسبب موجة الغبار التي تشهدها سماء العاصمة المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن عبدالوهاب صدقة شلبي الناطق الإعلامي في الشؤون الصحية في مكة المكرمة إنه تم التأكيد على إدارة الطوارئ والأزمات برفع درجة الاستعداد والجاهزية من فرق طبية وسيارات إسعافية والتنسيق مع أقسام الطوارئ في المستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة خاصة حالات الربو وأمراض الصدر المختلفة والحساسية التي قد تنتج عن موجة الغبار المتوقعة.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة؛ تحدُّ من الرؤية الأفقية إلى أقل من (2 كم) على مناطق: تبوك, ومكة المكرّمة, والمدينة المنوّرة، والجوف, والحدود الشمالية, وحائل، والقصيم, والرياض, كذلك الأجزاء الشمالية من الشرقية, واستمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على شمال المملكة.