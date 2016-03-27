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Posted inسياسة واقتصاد

وزارة العمل السعودية تعتزم توطين 6 أنشطة اقتصادية جديدة

وزارة العمل السعودية تعتزم توطين 6 أنشطة اقتصادية جديدة تشمل العقار والسياحة وسائقي الأجرة وصيانة الحاسب إضافة لنشاطات بيع الذهب والخضار والفواكه

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة العمل السعودية تعتزم توطين 6 أنشطة اقتصادية جديدة

تتجه وزارة العمل السعودية بالتنسيق مع عدة جهات حكومية إلى توطين 6 أنشطة جديدة على غرار قطاع الاتصالات.

 

ونقلت صحيفة “اليوم” السعودية عن مصادرها إن القطاعات تشمل العقار، والسياحة، وسائقي الأجرة، وصيانة الحاسب، إضافة لنشاطات بيع الذهب والخضار والفواكه.

 

وذكرت المصادر أن وزارة العمل تتجه لاستهداف الأنشطة الاقتصادية الجديدة لقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات. 

 

وكانت وزارة العمل قد قررت، في مطلع مارس/آذار الجاري، توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، وتم إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت منذ 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 بالمئة تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.

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