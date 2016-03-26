دمشق: عودة منح جوازات السفر للسوريين في الخارج بصلاحية 6 سنوات

أكدت إدارة الهجرة والجوازات السورية أنها بدأت منح جوازات سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج البلاد بمدة صلاحية ست سنوات وخاصة لغير القادرين على العودة إلى دمشق لتجديد جوازاتهم.

وخلال اتصال هاتفي مع إذاعة ميلودي إف إم المحلية، أكد اللواء أحمد خميس مدير إدارة الهجرة والجوازات أن الادارة بدأت منح جوازات سفر للسوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج البلاد، بمدة صلاحية 6 سنوات، وخاصة لغير القادرين على العودة إلى دمشق لتجديد جوازاتهم.

وكان وزير الداخلية السوري محمد الشعار أعلن العام الماضي أن صلاحية جواز السفر الممنوح للسوريين في الخارج تم تحديدها بسنتين فقط مقابل رسوم مقدرة بـ 400 دولار، كما حدد قيمة الرسم القنصلي لتجديده أو تمديده بـ 200 دولار.

وبحسب موقع وزارة الخارجية والمغتربين الرسمي، فإن الفئات التي تستطيع الحصول على جواز سفر بالمدة الكاملة، ست سنوات، هم من أدى خدمة العلم، أو دفع البدل النقدي، والمعفى بصفته وحيداً، إضافة إلى الأشخاص الذين تجاوزوا سن 42 عاماً، والمعفى صحياً أو لأدائه الخدمة في جيش دولة أخرى.

كما يمكن للإناث والأطفال دون سن الحادية عشرة من العمر، والطلاب الذين يدرسون خارج الجمهورية العربية السورية، الحصول على الجواز بنفس المدة.

أما المكلفون بالخدمة الإلزامية، فيمنحون جوازاً لمدة سنتين، يكون قابلاً للتجديد مرتين، كل منهما سنتان أيضاً، ويشمل المؤجلين إدارياً أو دراسياً أو إقامة خارج البلاد أو إعالة، إضافة للموظفين والطلاب الموفدين وأعضاء مجلس الشعب، والمدعوين للسوق بناءً على موافقة التجنيد.