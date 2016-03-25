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Posted inسياسة واقتصاد

اكتشاف 4 مناجم ذهب جديدة في السعودية

اكتشاف 4 مناجم ذهب جديدة في السعودية ليرتفع عدد مناجم الذهب في المملكة إلى 10 مناجم أبرزها منجم مهد الذهب

محرر في الموقع by محرر في الموقع
اكتشاف 4 مناجم ذهب جديدة في السعودية

أعلن مسؤول كبير في وزارة البترول لشؤون الثروة المعدنية السعودية أنه تم اكتشاف أربعة مناجم ذهب جديدة في المملكة وأنه سيتم العمل بها لاستخراج الذهب خلال الفترة المقبلة.

 

وخلال اللقاء العلمي الذي عقدته كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، بعنوان “الفرص التعدينية المتاحة”، قال وكيل وزارة البترول لشؤون الثروة المعدنية المهندس سلطان شاولي إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد مناجم الذهب العاملة بالمملكة إلى 10 مناجم، بحسب صحيفة “اليوم” السعودية.

 

وقال “شاولي” إنه يجري حالياً اكتشاف بقية المناجم لجميع المعادن الفلزية وغير الفلزية، مؤكداً أن المخزون المعدني في المملكة كمياته غير معروفة بشكل دقيق، وبحاجة إلى استكشاف تفصيلي أكثر.

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