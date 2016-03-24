فيديو قاس: لحظة قيام جندي إسرائيلي بإعدام جريح فلسطيني

أظهر مقطع فيديو نشرته مؤسسة بتسيلم الإسرائيلية قيام أحد جنود الاحتلال بإطلاق النار دون مبرر أو سبب على رأس جريح فلسطيني بزعم أنه قام بتنفيذ عملية طعن برفقة شخص آخر في مدينة الخليل.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، قتل الفلسطينيان في منطقة تل إرميدة في الخليل اليوم الخميس. وقال وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد إن”جنود الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا جريمة حرب بإعدامهم شابين في مدينة الخليل أمام الكاميرات”.

وأضاف أن الكاميرات “رصدت إقدام جندي إسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر على رأس الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف (21 عاماً) وهو مصاب وملقى على الأرض، فيما لم تستطع الكاميرات رصد كيفية استشهاد الشاب الثاني وهو رمزي القصراوي التميمي (21 عاما)، والذي يرجح أن يكون أعدم بالطريقة نفسها”.

وأظهر الفيديو الجندي الإسرائيلي وهو يتقدم نحو الشاب الجريح الفلسطيني ثم يطلق عليه رصاصة في الرأس لتأكيد إعدامه، وهذه حالة متكررة من جنود الاحتلال والشرطة الإسرائيلية في التعامل مع الأطفال والشبان الفلسطينيين تحت ذرائع تنفيذ عمليات طعن.

وزعم ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن ما قام به الجندي “ينافي أخلاقيات الجيش الإسرائيلي”، وقال إنه جرى فتح تحقيق في الحادث، وإيقاف الجندي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وقال وزير الصحة الفلسطيني جواد علي “إن هذا المقطع دليل على ارتكاب جنود الاحتلال إعدامات ميدانية أخرى لم توثقها الكاميرات بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف أنه ومن خلال المقطع يظهر عدد من الجنود والمستوطنين، يغلقون آذانهم قبل إطلاق الجندي للنار على الشاب الجريح، وهو ما يؤكد أن الجنود والمستوطنين كانوا على علم مسبق بنية الجندي ارتكاب الجريمة.

ووصف ما أقدم عليه جيش الاحتلال في الخليل اليوم، بأنه “خرق فاضح وفادح للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم”.

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