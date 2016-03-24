حسم مصير الأسد على طاولة بوتن وكيري .. اليوم

قالت مصادر دبلوماسية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موسكو اليوم الخميس، مصير الرئيس السوري بشار الأسد وعملية الانتقال السياسي في سوريا.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز عربية” فإن زيارة جون كيري لموسكو تأتي وسط تزايد الضغوط من المبعوث الدولي دي ميستورا، على وفد الحكومة السورية في مفاوضات جنيف، بشأن تقديم ورقة حول رؤية دمشق لعملية الانتقال السياسي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن كيري يسعى، بعد تنفيذ هدنة هشة في سوريا وبعدما بدأت الأطراف المتحاربة محادثات سلام في جنيف، “الوصول إلى صلب الموضوع” فيما يتعلق بحسم مصير الرئيس السوري.

وبعد خمس سنوات من النزاع الذي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص وشرد الملايين، أبرمت واشنطن وموسكو اتفاقا قبل 3 أسابيع لوقف الأعمال القتالية وإيصال مساعدات إنسانية لمناطق محاصرة في سوريا.

وبدأت مطلع الأسبوع الماضي جولة جديدة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وسط تمسك المعارضة بموقفها الرافض لأي دور للأسد في مستقبل سوريا، وإصرار الوفد الحكومي على استبعاد هذا البند.

وكان المبعوث الدولي إلى سوريا قد قال، الثلاثاء الماضي، إنه يأمل أن تعطي الاجتماعات الأميركية الروسية قوة دفع لمحادثات السلام التي تعطل مسيرتها مسألة التحول السياسي الحاسمة.