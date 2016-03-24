الكشف عن مخطط مخابراتي إيراني يسعى لزرع جواسيس داخل أرامكو السعودية

كشفت التحقيقات التي تباشرها السلطات في السعودية فيما عرف بـ” خلية التجسس لصالح إيران” عن سعي المخابرات الإيرانية لزرع وتجنيد مجموعة تجسسية داخل شركة أرامكو السعودية.

ويواجه المدعى عليه الرابع عشر في قضية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، لائحة اتهامات كشفت عن سعي جهاز مخابرات طهران لتجنيد مجموعة تجسسية داخل شركة أرامكو لتكون مصدرا لها في المعلومات، بهدف الحصول على معلومات سرية وحساسة تخص المملكة.

السعودية أن لائحة التهم التي يواجهها المدعى عليه الرابع عشر في قضية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية،

وذكرت صحيفة “مكة” أن المدعى عليه الرابع عشر والذي مثل أمس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض لتقديم دفاعه يواجه عددا من التهم الخطرة، منها تسليمه لعناصر المخابرات الإيرانية صورا لحقل الغوار النفطي، كما يواجه تهمة تكليفه من قبل عنصر بالمخابرات الإيرانية بتشكيل مجموعة داخل أرامكو تكون مصدر معلومات لها.