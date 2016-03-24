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Posted inسياسة واقتصاد

تدمر في قبضة الجيش السوري خلال ساعات

أكد جندي سوري في بث مباشر للتلفزيون الرسمي السوري من محيط مدينة تدمر أنّ القوات الحكومية تقف على بعد أقل من كيلومتر واحد من المدينة وتأمل في استعادتها خلال ساعات من قبضة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تدمر في قبضة الجيش السوري خلال ساعات

أكد جندي سوري في بث مباشر للتلفزيون الرسمي السوري من محيط مدينة تدمر أنّ القوات الحكومية تقف على بعد أقل من كيلومتر واحد من المدينة وتأمل في استعادتها خلال ساعات من قبضة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” وفقا لما نقله موقع تلفزيون الجديد.
وأضاف الجندي أنّ القوات على بعد 850 متراً من تدمر وأنّها ستعلن خلال ساعات تأمين المدينة بالكامل.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أنّ قوات الجيش السوري باتت اليوم الأربعاء على مشارف مدينة تدمر الأثرية بمؤازرة من سلاح الطيران الروسي وذلك بهدف استعادتها من تنظيم “الدولة الاسلامية” الذي يسيطر عليها منذ أيار الماضي.
وأوضح أنّ هذا التقدّم جاء “بعد استعادة سيطرتها على جبال الهيال المطلة على المدينة وتقع في الطرف الجنوبي الغربي منها”.

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