أكدت عضو الاتحاد البرلماني الدولي وعضو مجلس الشورى السعودي هدى بنت عبدالرحمن الحليسي الدور الكبير والمهم الذي وصلت إليه المرأة السعودية، وذلك عقب انتخابها عضواً في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، ونائباً لرئيس اللجنة، كأول إمراة سعودية تحصل على منصب في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي.

وأفادت صحيفة “عكاظ” الآن أن الحليسي تصبح أول امرأة سعودية تحصل على منصب في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العمومية 134 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عٌقد في العاصمة الزامبية لوساكا.

وأبدت الحليسي سعادتها بهذا الانتخاب، مضيفةً أن انتخابها في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي ما هو إلا ” دليل واضح على المكانة التي وصلت إليه المرأة السعودية، ولا شك أن هذا لا يٌسجل باسمي فقط بل يٌسجل باسم المرأة السعودية التي لديها القدرة على تحمل المسؤولية والنجاح في شتى المجالات”.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي تتكون من 10 أعضاء يمثلون المجموعات الجيوسياسية بالإتحاد، إذ أن هدى الحليسي ممثلة للمجموعة العربية في اللجنة.