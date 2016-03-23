مقتل مغربية وإصابة 4 آخرين في تفجيرات بروكسل اثنان منهم جروحهما “خطيرة”

قتلت مغربية في الاعتداءات التي استهدفت العاصمة الأوروبية والبلجيكية بروكسيل، في حين أصيب أربعة مغاربة آخرين بجروح اثنان منهم في حال خطرة، بحسب حصيلة موقتة أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية نقلاً عن مصدر ديبلوماسي مغربي في بروكسيل.

أعلنت الرباط، مقتل إمرأة مغربية وإصابة 4 مواطنين آخرين، اثنان منهم جروحهما “خطيرة”، خلال التفجيرات التي شهدتها بروكسل، أمس الثلاثاء، بحسب حصيلة أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

يذكر أن المغربية توفيت في الانفجار الذي وقع في مترو الأنفاق، في حين أصيب المغاربة الأربعة الآخرون بجروح في الانفجارين الذين هزا مطار بروكسيل.

ونشر موقعRTBF البلجيكي نداءات يبحث أصحابها عن ذويهم المفقودين، وكان من بينهم المغربية “لبنى الفقيري”، التي لازالت مفقودة إلى حد لحظة كتابة هذه السطور.





وكانت وزارة الخارجية المغربية، أعلنت، يوم أمس، في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، أنه تم إنشاء خلية أزمة بسفارتها وقنصليتها العامة في بروكسل، للعمل مع السلطات البلجيكية لمتابعة الوضع عن قرب، ومعرفة ما إذا كان هناك قتلى وجرحى من جنسيات مغربية، في تلك التفجيرات بحسب وكالة الأناضول.

ويحتل المغاربة المرتبة الأولى في لائحة الأجانب المقيمين في بلجيكا، حيث يبلغ عددهم أكثر من 410 آلاف مهاجر، بينهم 182 ألفاً يقيمون في بروكسل.

وقُتل 34 شخصاً وأصيب أكثر من 130 آخرين في هجمات “إرهابية” استهدفت صباح الثلاثاء، محطة “ميلبيك” لقطار الأنفاق، ومطار “زافينتيم” في بروكسل، وتبناها تنظيم “داعش”، وعلى إثرها رفعت بلجيكا حالة التأهب الأمني في عموم البلاد إلى أقصى درجة، كما قامت بإخلاء المطار، وإلغاء كافة الرحلات الجوية، في وقت شهدت فيه العديد من الدول الأوروبية استنفاراً أمنيا، وسط إدانات دولية وعربية واسعة.

وحتى الساعة 22.30 تغ ، لم تعلن السلطات البلجيكية أي جديد بخصوص هوية ضحايا تلك التفجيرات سوى امرأة بيروفية اسمها رويز وهي أم لطفلين-في الصورة)