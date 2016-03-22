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Posted inسياسة واقتصاد

مصر تقترب من شراء أسلحة فرنسية بمليار يورو

ذكرت صحيفة لا تريبيون الفرنسية اليوم الثلاثاء أن مصر تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصر تقترب من شراء أسلحة فرنسية بمليار يورو

باريس 22 مارس آذار (رويترز) – ذكرت صحيفة لا تريبيون الفرنسية اليوم الثلاثاء أن مصر تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

 

وأوردت الصحيفة دون ذكر أي مصادر أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع جويند.

 

وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة إيرباص سبيس سيستمز- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة تاليس ألينيا المملوكة لكل من مجموعة تاليس الفرنسية لصناعة الأسلحة وفينميكانيكا الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى ليوناردو.

 

وتملك تاليس 35 بالمئة من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية.

 

ورفضت كل الشركات التعليق.

 

ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى مصر في 18 من أبريل نيسان المقبل.

 

وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

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