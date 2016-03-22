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Posted inسياسة واقتصاد

رغم الهدنة .. مقتل 530 شخصا في مناطق سوريا

 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن 530 شخصا قتلوا في 23 يوما منذ سريان الهدنة السورية في المناطق التي يشملها اتفاق وقف العمليات القتالية.
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
رغم الهدنة .. مقتل 530 شخصا في مناطق سوريا

بيروت 22 مارس آذار (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن 530 شخصا قتلوا في 23 يوما منذ سريان الهدنة السورية في المناطق التي يشملها اتفاق وقف العمليات القتالية.

 

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن 1279 شخصا قتلوا في المناطق غير المشمولة بالاتفاق الذي بدأ العمل به يوم 27 فبراير شباط.

 

وبدأ سريان الهدنة الجزئية -التي لا تشمل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا- منذ ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع للسماح بإجراء محادثات سلام في جنيف بين الحكومة وجماعات المعارضة.

 

لكن مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا ستافان دي ميستورا قال إن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد قد يهدد التراجع الراهن في أعمال العنف.

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