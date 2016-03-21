الرئيس التنفيذي : أرامكو السعودية ستواصل الاستثمار في قطاعات المصب

بكين 21 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة ستواصل الاستثمار في قطاعات المنبع والمصب متوقعا توازن أسعار النفط صعودا اعتبارا من نهاية 2016.

وقال الناصر خلال منتدى التنمية الصيني في بكين اليوم الاثنين إن عملاق قطاع النفط في السعودية تتطلع للتوسع في الاستثمار في قطاع المصب في الصين وماليزيا والهند وفيتنام واندونيسيا.

أضاف أن الفجوة بين العرض والطلب آخذة في التقلص متوقعا أن يبدأ سعر الخام في التوازن صعودا بحلول نهاية العام على الأقصى.

غير أنه قال إنه يشك في أن تصل الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها في عامي 2013 و2014.