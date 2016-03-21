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Posted inسياسة واقتصاد

البرتغال: منح الفيزا الذهبية لأي مستثمر عربي

يقول سفير البرتغال لدى الإمارات أن نصف مليون يورو تؤهل المستثمرين الحصول على الجنسية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
البرتغال: منح الفيزا الذهبية لأي مستثمر عربي

قال سعادة جايم لايتاو سفير جمهورية البرتغال لدى الامارات ان بلاده تمنح الفيزا الذهبية للاقامة الدائمة لاي مستثمر تنطبق عليه شروط الحكومة البرتغالية.


وذكر في تصريح لموقع “هوتل اندريست دوت كوم hotelandrest.com ” انه يحق لاي مستثمر من كافة الجنسيات، الحصول على تأشيرة الاقامة في البرتغال شريطة استثمار 500 الف يورو في عقار او اراضي، حسبما ورد في بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.
واضاف قائلا ” اما اذا رغب المستثمر في شراء عقار وترميمه فان الحكومة تشترط استثمار مبلغ بقيمة 350 الف يورو “.

وأشار إلى أن البرتغال تمنح هذه التسهيلات للمستثمرين العرب والاجانب لتوفير السيولة النقدية، بقوله ان الفيزا الذهبية  تتيح لحاملها الإقامة لمدة 5 سنوات في شريطة استثمار مبلغ 500 ألف يورو لشراء عقارات أو أراض أو افتتاح شركة أو إيداع بنكي.

واوضح ان الفيزا الذهبية تمنح الحاصلين عليها التجول في كافة دول الاتحاد الاوروبي ” شنجن ” ومن ثم حق التقدم للحصول على الجنسية البرتغالية بعد مرور 5 سنوات مباشرة.

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