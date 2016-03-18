دول الخليج تلجأ لتعويض العمالة اللبنانية بعمالة من الأردن والسودان وتركيا

أعلنت صحيفة سعودية بارزة، اليوم الجمعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لتعويض العمالة اللبنانية بعمالة من الأردن والسودان وتركيا.

وقالت صحيفة “الحياة” اليومية إن الأردن والسودان وتركيا ودول أخرى تتجه إلى إحلال عمالتها محل العمالة اللبنانية في الخليج، إثر الحديث عن ترحيل منتمين أو متعاطفين مع حزب الله اللبناني، وتوجهٍ إلى الحد من استقدام عمال لبنانيين في قطاعات متعددة.

وأكدت أن وزارات العمل في هذه الدول أعلنت عن وظائف جديدة في دول خليجية، وبخاصة قطر والسعودية والإمارات وعُمان والبحرين.

وكشفت وزارة العمل الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن عودة الفرص الوظيفية في دول الخليج العربي، بعد أن انخفضت خلال العامين الأخيرين. وتنوعت الوظائف بين هندسية، ومعلوماتية، ووظائف متعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس العمل الاستثماري اللبناني في دول الخليج العربي محمد شاهين “إن نسبة الاستقدام من لبنان لم تكن محددة، لأنها لم تدخل ضمن دول (الكوتا)، وهذه ميزة منحتها السعودية للبنان، أي أنها لا تدخل ضمن الدول التي لعمالتها عدد محدد في الاستقدام، بخلاف دول أخرى، ناهيك عن التسهيلات الأخرى التي تمنح في العقد”.

وقال الأمين العام للمجلس فادي قاصوف إن المجلس الاستثماري كان يحصل سنوياً على ألف تأشيرة من الخليج العربي، يتم استقدام 5 بالمئة لبنانيين، وربما أكثر بحسب حاجة المشروع. وأضاف أن “الفرص كانت مفتوحة، إلا أن الأوضاع اليوم اختلفت عن السابق. وستشهد التأشيرات انخفاضاً تدريجياً، وربما تصل إلى حد الانعدام خلال العام الحالي”.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت، قبل أيام، اعتبار حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية” بكل قياداته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه.

وتوعدت وزارة الداخلية السعودية بملاحقة أي متعاطف أو متعاون أو ممول من المواطنين أو المقيمين لحزب الله.