بشكل مفاجئ .. أسعار الأرز تهبط 37% في السوق السعودي

قال تجار وختصون إن أسعار الأرز في السوق السعودية انخفضت بشكل مفاجئ حيث وصلت نسب الانخفاض إلى 37 في المائة من الأسعار التي كانت عليها في تجاوب متأخر للأسعار المحلية مع العالمية التي تسجل انخفاضات متتالية منذ أكثر من ستة أشهر، وذلك وفقاً لما رصدته صحيفة “الاقتصادية”.

وهبطت الأسعار في السوق السعودي من مستوى 75 ريالا لزنة عشرة كيلوجرامات إلى 47 ريالا، أي بنسبة تراجع بلغت 37 في المائة وذلك بسبب ارتفاع الفائض وضعف الطلب.

وأرجع تجار هبوط أسعار الأرز “بشكل مفاجئ” إلى فائض المعروض ووفرة الإنتاج الهندي من الأرز، التي تورد للسعودية أكثر من 80 في المائة من أرز بسمتي، بجانب باكستان وفيتنام وأمريكا وتايلاند، وانخفاض الطلب من السعودية.

وأضافوا في حديث للصحيفة أن المخزون يكفي حتى نهاية العام الهجري ويغطي ارتفاع الطلب المتوقع في رمضان وعيد الأضحى.