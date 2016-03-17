المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا تعلن نظاما اتحاديا

رميلان (سوريا) 17 مارس آذار (رويترز) – أيدت المناطق الثلاث الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا اليوم الخميس إقامة نظام اتحادي في شمال البلاد في تحد لتحذيرات دمشق وتركيا من أي خطوة منفردة من هذا النوع.

وجاء التصويت بالموافقة على إقامة نظام اتحادي في المناطق الثلاث الخاضعة للأكراد والتي تتمتع بالحكم الذاتي خلال مؤتمر في بلدة رميلان في شمال شرق سوريا.

وقالت الحكومة السورية إن الإعلان ليس له أي “قيمة قانونية ولن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي”.

ويسيطر أكراد سوريا فعليا على 400 كيلومتر موصولة من الأراضي بمحاذاة الحدود مع تركيا من نهر الفرات إلى الحدود مع العراق حيث يتمتع الأكراد العراقيون بالحكم الذاتي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. كما يسيطر الأكراد السوريون على منطقة من الحدود الشمالية الغربية في عفرين.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان كان من المتوقع أن يجرى التصويت على النظام الاتحادي أمس الأربعاء لكنه أرجيء يوما لأسباب منها مطالب الجماعات العربية والأشورية المحلية بضمانات بأن ذلك لن يعني الانفصال عن سوريا.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز اليوم الخميس إن تركيا تعارض أي خطوات منفردة لإقامة كيانات جديدة في سوريا على أساس عرقي.

وقال “ينبغي أن تظل سوريا واحدة دون إضعافها وينبغي أن يقرر الشعب السوري مستقبلها بالاتفاق وبموجب دستور. أي مبادرة منفردة ستضر بوحدة سوريا.”