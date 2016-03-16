ارتفاع النفط يعزز الأسهم السعودية واستمرار موجة الصعود بمصر

(رويترز) – ارتفعت سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء تجاوباً مع صعود أسعار النفط لكن أداء معظم الأسواق الخليجية اتسم بالضعف بسبب عمليات البيع لجني الأرباح في حين صعدت بورصة مصر لليوم الثالث على التوالي بعد أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه.

وكانت قطر قالت في وقت سابق إن منتجي النفط سيجتمعون في الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان لمناقشة مقترح لتثبيت الإنتاج مما رفع خام برنت إلى أكثر من 39 دولاراً للبرميل.

وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع 1.2 بالمئة مع صعود قطاع البتروكيماويات 2.4 بالمئة في تداولات نشطة.

وارتفع سهم زين السعودية 3.6 بالمئة بعد أن أبلغت مصادر مطلعة أن الشركة الأم زين الكويتية تنقح قائمة المشترين المحتملين لسبعة آلاف برج اتصالات تملكها الشركة السعودية.

وأغلقت الأسواق الخليجية الأخرى قبل السعودية ولم تستفد كثيراً من صعود سعر النفط في حين واصل المستثمرون البيع لجني الأرباح من المكاسب القوية المحققة منذ منتصف فبراير/شباط.

وتراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع هبوط الأسهم القيادية حيث فقد سهم إعمار العقارية 2.6 بالمئة. وانخفض سهم دبي للاستثمار 4.6 بالمئة بعد اقتراح توزيع نقدي بنسبة 12 بالمئة لعام 2015 بينما كانت توزيعات 2014 بنسبة 12 بالمئة أيضا لكن مع أسهم مجانية ستة بالمئة.

ونزل مؤشر أبوظبي 1.3 بالمئة إذ هبط بنك الخليج الأول 3.3 بالمئة بعد انخفاضه أكثر من تسعة بالمئة أمس الثلاثاء مع بدء تداوله بدون توزيعات الأرباح. وتراجع بنك أبوظبي التجاري 3.9 بالمئة.

وارتفعت بورصة قطر 0.9 بالمئة حيث صعد سهم بنك قطر الوطني اثنين بالمئة لكن سهم بروة العقارية انخفض 5.5 بالمئة.

وفي الكويت تراجع المؤشر 0.3 بالمئة رغم ارتفاع سهم أجيليتي للوجستيات 1.1 بالمئة بعد أن قالت إنها مهتمة بالمنافسة على إدارة مطار الكويت والموانئ في حالة المضي قدماً في خطط لخصخصتها.

مصر

ارتفع مؤشر مصر 1.3 بالمئة إلى 7229 نقطة ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بعد خفض قيمة الجنيه الهادف إلى إنهاء النقص المزمن في العملة الصعبة. وأكد المؤشر اختراق مستوى المقاومة الفنية عن ذروة العام الحالي البالغة 7114 نقطة. وسيكون الحاجز التالي عند مستويات الذروة لشهر أكتوبر/تشرين الأول حول 7700 نقطة.

وقال شريف سالم مدير المحفظة بأبوظبي للاستثمار إن معظم مشتريات الأسهم المصرية منذ خفض القيمة كانت من المستثمرين المحليين.

ولكنه أضاف أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب زاد لعدة ملايين من الدولارات يومياً من شبه تعادل بين الشراء والبيع قبل خفض القيمة.

وقال “من هم خارج مصر لن يسارعوا بالضرورة إلى العودة لكنها على شاشتهم الآن وسيتابعونها ويراقبونها”.

وارتفعت أسهم الشركات العقارية مجددا بفعل رهانات على أن السيولة الأجنبية ستدخل القطاع لتصعد أسهم بالم هيلز 1.6 بالمئة.

وصعد سهم سوديك العقارية 9.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن صافي ربح مجمع بلغ 321.3 مليون جنيه مصري (35.9 مليون دولار) لعام 2015 ارتفاعاً من 154.3 مليون جنيه في العام السابق.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي القيادي 1.5 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم الأربعاء:

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 6306 نقاط.

مصر.. ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 7229 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 3300 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 4344 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 10291 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5230 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5308 نقاط.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1159 نقطة.