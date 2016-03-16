أوباما يزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيزور المملكة الشهر المقبل (21 ابريل)، وسيشارك خلال زيارته في القمة الخليجية التي تستضيفها الرياض، وذلك خلال جولته لبريطانيا وألمانيا.

وأوضح بيان للبيت الأبيض أن أوباما سوف يعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وذكر البيان أن القمة، التي سوف يستضيفها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، سوف تكون فرصة للزعماء لبحث تقدم التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ودول المجلس منذ القمة التي استضافها أوباما عام 2015 في كامب ديفيد.

يلفت البيان إلى أن القمة تمثل أيضا فرصة لمناقشة تكثيف جهود مواجهة تنظيم “داعش” والصراعات الإقليمية وسبل تقليل حدة التوتر الطائفي في المنطقة. وأشار البيان إلى أن أوباما سوف يسافر من السعودية إلى بريطانيا، ويختتم جولته بزيارة ألمانيا.