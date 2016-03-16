السعودية : الحجز التحفظي على أموال كل مواطن أو مقيم مشتبه بانتمائهم لـ”حزب الله”

كشفت مصادر صحفية عزم وزارة الداخلية السعودية بتفعيل الحجز التحفظي على كل «مواطن ومقيم» تثير الشبهات حوله بانتمائه أو دعمه وتمويله لـ “حزب الله”.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” بحسب مصادرها أن الحجز سيكون ابتداء لمدة ثلاثة أشهر يجوز تمديدها لمدة مماثلة، على كافة الأموال والمتحصلات والوسائط التي يشتبه استعمالها إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجرى في شأنها، مؤكدة أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله سيسري على هذه الفئة كباقي الجماعات الإرهابية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار وزارة الداخلية القاضي بالترحيل النهائي للأجانب المتعاطفين مع الأحزاب الإرهابية سيشمل كل من يثبت تعاطفه أو انتماؤه لحزب الله وذلك بعد انتهاء التحقيق معه، والذي ستتولاه ابتداء هيئة التحقيق والادعاء العام.

وفي حال ثبوت أي مخالفة سيحال الأجنبي إلى المحاكمة التي تتولى سماع أقوال المتهمين مرة أخرى لضمان العدالة وبعد صدور الحكم اللازم في حقهم وانتهاء محكوميتهم سيرحل الأجنبي ترحيلا نهائيا من المملكة ويمنع من دخولها مرة أخرى وفرض قيود مالية على التحويلات المصرفية لهم.