تركيا : إعلان أي منطقة اتحادية في سوريا من جانب واحد باطل

قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية لرويترز إن تركيا تدعم وحدة سوريا وإن أي خطوات منفردة مثل إعلان اتحاد من جانب واحد باطلة.

وقال المسؤول التركي إن شكل الحكومة والهيكل الإداري في سوريا ستقرره كل قطاعات الشعب السوري في دستور جديد.

وفي وقت سابق قال المسؤول الكردي السوري إدريس نعسان لرويترز إنه من المتوقع أن تعلن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد السوريون النظام الاتحادي اليوم الأربعاء.

ويجيء هذا التحرك في مسعى للإمساك بزمام الأمور بعد استبعاد الأكراد السوريين حتى الآن من المحادثات السياسية لإنهاء الحرب السورية.

ومن المؤكد أن تثير هذه الخطوة لدمج ثلاث مناطق كردية متمتعة بالحكم الذاتي في شمال سوريا قلق تركيا التي تخشى أن يذكي نفوذ الأكراد في سوريا النزعة الانفصالية بين الأقلية الكردية التركية.

وقال إدريس نعسان المسؤول بإدارة الشؤون الخارجية في عين العرب (كوباني) “الإعلان عن الفيدرالي يعني توسيع صيغة الإدارة الذاتية التي شكلها الكرد والمكونات الأخرى في شمال شرق سوريا.”

وعين العرب (كوباني) واحدة من ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي أقامتها جماعات كردية قبل عامين.

وأضاف نعسان لرويترز أن هذا سيتم “تحت مسمى فيدرالية شمال سوريا” وأنها ستمثل كل الجماعات العرقية التي تعيش هناك. وقال “بطبيعة الحال لن تكون فيدرالية جغرافية وإنما ستكون فيدرالية تعتمد مكونات أي تمثل الجميع.”

ولم توجه الدعوة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري للمشاركة في محادثات السلام الجارية في جنيف استجابة لرغبة تركيا التي تعتبره امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق البلاد.

وسيطرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية على مساحات كبيرة في شمال شرق سوريا وكانت على الأرض الشريك الأكفأ لحملة القصف الجوي التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجهاديين.

ويسيطر الأكراد السوريون على شريط طوله 400 كيلومتر على الحدود السورية التركية من الحدود العراقية حتى نهر الفرات. كما يسيطرون أيضا على قطاع منفصل على الحدود الشمالية الغربية في منطقة عفرين.

وأعلنت الحكومة السورية في دمشق يوم السبت رفضها لفكرة النموذج الاتحادي. بينما قالت روسيا حليفة دمشق إن النظام الاتحادي يمكن أن يكون نموذجا محتملا في سوريا.