ترامب يحقق فوزا كبيرا في فلوريدا ويطيح بماركو روبيو من السباق

بالم بيتش 16 مارس آذار (رويترز) – حقق الجمهوري دونالد ترامب فوزا كبيرا في ولاية فلوريدا وهي واحدة من المنافسات الحاسمة في معركة الترشح لانتخابات الرئاسة الامريكية مطيحا بمنافسه ماركو روبيو الذي أعلن الانسحاب من السباق.

لكن ترامب خسر الانتخابات التمهيدية في ولاية أوهايو أمام جون كاسيتش في نتيجة متباينة تشير إلى ان المنافسة ستكون حامية وطويلة.

وكان رجل الاعمال الملياردير يتطلع إلى فوز في جولة الانتخابات التمهيدية التي جرت يوم الثلاثاء في خمس ولايات يضعه على الطريق نحو نيل ترشيح الحزب. لكنه يواجه الآن منافسة ثلاثية ضد كاسيتس -حاكم ولاية أوهايو- وتيد كروز العضو المحافظ بمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس.

وفاز كاسيتش بجميع المندوبين الستة والستين لولاية أوهايو مما يعطي أملا جديدا للمؤسسة الجمهورية التي تسعى جاهدة لحرمان ترامب من الفوز بترشيح الحزب ومنعه من الحصول على أصوات 1237 مندوبا يحتاجها لنيل الترشيح في مؤتمر الحزب في يوليو تموز.