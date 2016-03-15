إصدار جديد للعملة السعودية بانتظار اعتماد “الجهات العليا”

كشف الدكتور فهد المبارك؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن رفع نماذج العملة الجديدة إلى المقام السامي، فيما لم يذكر أية تفاصيل عنها أو عن توقعاته لموعد إصدارها بحسب ما ذكرت صحيفة “الاقتصادية”.

وكان الدكتور المبارك قال في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الرياض، أمس، إن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السعودية شهد نموا سريعا خلال السنوات الماضية، حيث تمثل حاليا المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20 في المائة من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.

وأوضح فيما يتعلق بالمستوى المحلي، فإن قرابة 50 في المائة من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المصارف، كما يوجد في المملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية علاوة على 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى رفع مستوى البحوث والدراسات المصرفية في التمويل الإسلامي ونقلها إلى مصاف فروع الاقتصاد والتمويل في المؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى دعم أبحاث التمويل الإسلامي للقيام بدور فاعل في هذا المجال وتعزيز حضورها في المجلات العلمية المرموقة في مجال الاقتصاد والمالية، ووضعها على قائمة اهتمامات المؤسسات الأكاديمية الكبرى في مجال المالية والاقتصاد.