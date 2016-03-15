روسيا ستبقي على نظام الدفاع الجوي إس 400 في سوريا

نقلت رويترز عن أن مصادر روسية أن روسيا ستبقي على نظام الدفاع الجوي المتقدم إس 400 في قاعدتها في قاعدتها الجوية في محافظة اللاذقية.

أكد دميترى بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر بحماية القوات الروسية المتبقية فى سوريا برًا وبحرًا وجوًا. وردًا على سؤال حول بقاء صواريخ الدفاع الجوى “إس – 400” فى سوريا، أم أنه سيتم سحبها مع القوات الرئيسية، قال “بيسكوف” إنه وفقا لما أعلنه الرئيس الروسى سيتم تأمين القواعد الروسية فى “طرطوس” و”حميميم” عن طريق البر والبحر والجو، مما يعنى عدم سحب صواريخ الدفاع الجوى”إس – 400″. يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمر بانسحاب القوات الرئيسية من سوريا بداية من الثلاثاء 15 مارس، وذلك بعد لقائه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الدفاع سيرجى شويجو، الاثنين.

المعروف أن منظومات “إس-400” هي منظومات مضادة للجو بعيدة ومتوسطة المدى، بدأ استخدامها في عام 2007. إلا أن الحكومة الروسية لم تسمح إلا مؤخرا بتصدير هذه المنظومات القادرة على صد جميع وسائل الهجوم الجوي المعاصرة إلى الخارج، بما في ذلك الوسائل الخاضعة للتطوير.