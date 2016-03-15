مجلس الأمة الكويتي يوافق بالأغلبية الساحقة على رفع الحصانة عن النائب دشتي

وافق مجلس الأمة الكويتي على التصويت على رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي مباشرة دون مناقشة وسط اعتراض نيابي، وتقديم عدد من النواب طلبا للتصويت نداءً بالاسم.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية خلال تغطيتها للجلسة التي يعقدها مجلس الأمة إنه تم الانتقال إلى مناقشة بند الأسئلة، وقال النائب عدنان عبدالصمد، إنه من الخطأ أن تقوم الحكومة ببيع الشركات والاستثمارات الناجحة.

ومن جانبه، أكد وزير المالية أنس الصالح، أن الاتجاه الحالي هو تخصيص الشركات والاستمرار في التنمية والتطوير بشفافية.

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة: “يجب أن يكون هناك تشجيع للعناصر والكفاءات الوطنية لتعيينهم في المناصب القيادية في مؤسسة الخطوط الكويتية”.

وفي سياق أخر، شدد النائب كامل العوضي، على ضرورة التأكد من الشهادات الدراسية الوهمية والمزورة وذلك لانتشارها في الكويت.

من جهته رد وزير التربية الدكتور بدر العيسى، مبينا أنه تم إحالة جميع حاملين الشهادات الدراسية المزورة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، واغلبهم يعملون بالقطاع الخاص، مؤكدا وجود خطة مستقبلية لبناء أفرع للجامعة والتطبيقي في جميع المحافظات.

وفي موضوع أخر، وافق مجلس الأمة على التصويت على رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي مباشرة دون مناقشة وسط اعتراض نيابي، وتقديم عدد من النواب طلبا للتصويت نداءً بالاسم، حيث صوت 39 نائباً بالموافقة من أصل 43 نائب فيما اعترض 5 نواب.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية عن رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضيتي أمن دولة “الاساءة للسعودية” و”الإساءة للقضاء” في خلية العبدلي.

من جانبه، قال وزيرالدولة لشؤون مجلس الامة وزير الأشغال العامة علي العمير، إن الحكومة تعمل وفق الدستور وستصوت مع رفع الحصانة عن النائب دشتي، مؤكدا ان الحكومة لم تقصر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب دشتي وفور قدوم طلب النائب العام رفع الحصانة تم إحالته إلى المجلس مباشرة.