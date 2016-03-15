الضمان الاجتماعي السعودي يوقف معاشات عن مستفيدين بمكة

كشف مكتب الضمان الاجتماعي بالعاصمة المقدسة عن أن المكتب قام خلال اليومين الماضيين بتحويل أكثر من 1000 مراجع للمكتب ممن تم إيقاف المعاشات الشهرية عنهم من قبل الوزارة.

وقال بندر محمد هوساوي مدير مكتب الضمان الاجتماعي المكلف بمكة المكرمة أن تحويل المراجعين من الذين تحمل أرقام سجلاتهم المدنية مكفولين، تم بخطابات رسمية لجوازات العاصمة المقدسة بغرض استخراج (برنت) للتأكد من نوعية الكفالات حيث يتم إعادة المستفيد الذي يبيِّن السجل وجود كفالات مهن الخادمة والسائق الخاص فقط بالإضافة للخادم وممرضة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة

ولفت في حديث لصحيفة “المدينة” إلى أن الغرض من التحويل التأكد من نوع الكفالة الموجودة على سجلات المستفيد حيث يتم رفع أوراق إعادة من تنطبق عليهم الشروط فورًا واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط حسب تعليمات الوزارة بهذا الخصوص.

وشهد المكتب أمس وجود ازدحام شديد من قبل المواطنين المراجعين الذين تم إيقاف المعاشات الشهرية عنهم من قبل الوزارة

وطالب العديد من المراجعين المسؤولين في الوزارة استنشاء بعض المهن من هذا الإجراء حتى يتسنى إعادة المعاش لهم مرة أخرى.