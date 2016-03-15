الرياض تتفق مع شركة سامسونج على افتتاح 3 مراكز لتدريب السعوديين على صيانة الجوالات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية عن الاتفاق مع مجموعة سامسونج الكورية للتكنولوجيا لافتتاح ثلاثة مراكز للتدريب على صيانة أجهزة الجوال في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة عمل تنفيذية تستهدف تأهيل السعوديين في مجال صيانة ومبيعات أجهزة الجوال عن طريق تقديم دورات تدريبية مجانية متخصصة على أيدي خبراء من الشركة الكورية الجنوبية.

وجاء الإعلان ذلك عقب اجتماعٍ عقد بين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومسؤولي شركة “سامسونج”.

وقالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن عدد المسجلين في البرامج التدريبية المجانية الخاصة بصيانة ومبيعات أجهزة الجوال بلغ نحو 33.1 ألف سعودي وسعودية منذ إعلان بدء التسجيل يوم الأحد الماضي.

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت، قبل أيام، قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

وتعد سامسونج أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم كما تعد ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف المحمولة في العالم والأولى لصناعة شاشات الكريستال السائل (إل.سي.دي).