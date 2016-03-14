الجوازات السعودية: 30 ألف ريال غرامة لمن يمدد الزيارة لأي شخص دون مبرر

أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية، أمس الأحد، أن من يقوم بتمديد الزيارة لأي شخص دون مبرر سيعاقب بغرامة قدرها 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) ويتم تحويله للجهات الرقابية لاتخاذ اللازم بشأنه.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات السعودية إن المديرية تسعى إلى تقديم كافة خدماتها للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن عليهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم عبر خدمتي (أبشر ومقيم) الإلكترونيتين.

وجاءت تصريحات “اليحيي” عقب تدشين صالة ذوي الاحتياجات الخاصة في جوازات الرياض أمس الأحد.