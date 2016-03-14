محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصاد

الجوازات السعودية: 30 ألف ريال غرامة لمن يمدد الزيارة لأي شخص دون مبرر

المديرية العامة للجوازات السعودية: 30 ألف ريال غرامة لمن يمدد الزيارة لأي شخص دون مبرر
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الجوازات السعودية: 30 ألف ريال غرامة لمن يمدد الزيارة لأي شخص دون مبرر

أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية، أمس الأحد، أن من يقوم بتمديد الزيارة لأي شخص دون مبرر سيعاقب بغرامة قدرها 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) ويتم تحويله للجهات الرقابية لاتخاذ اللازم بشأنه.

 

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات السعودية إن المديرية تسعى إلى تقديم كافة خدماتها للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن عليهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم عبر خدمتي (أبشر ومقيم) الإلكترونيتين.

 

وجاءت تصريحات “اليحيي” عقب تدشين صالة ذوي الاحتياجات الخاصة في جوازات الرياض أمس الأحد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا