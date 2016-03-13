السعودية: قتل امرأة بالرصاص أثناء عملية لاعتقال مطلوب في هجمات وأشارت وكالة الأنباء السعودية واس، إلى بيان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16 / 8 / 1436هـ المتضمن الإعلان عن قائمة تضم (ستة عشر) شخصاً من المطلوبين أمنياً لعلاقتهم بعدة حوادث إرهابية. وأعلنت وزارة الداخلية عنمقتل إمراة تدعى بنان هلال في مداهمة مخبأ المطلوب سويلم الرويلي قامت بمباغتة رجال الأمن بإطلاق النار بواسطه رشاش .

ونتيجة للمتابعة الأمنية لهؤلاء المطلوبين فقد تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق الله بعد عمليات بحث مكثفه وموسعة من رصد تواجد في منطقة الجوف للمطلوب بتلك القائمة/ سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي المتورط بالمشاركة في إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوه بتاريخ 10 / 1 / 1436هـ، وفي التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين بمسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير بتاريخ 21 / 10 / 1436هـ، حيث رصد تواجده مختفياً لدى أحد رفقائه من الفئة الضالة يدعى/ناعم عبدالله ناعم الخلف، الذي قام بإيوائه في منزله ، مع امرأة تدعى/ بنان عيسى هلال المتغيبة عن ذويها منذ عام ونصف.

وقد تم في يوم الخميس الموافق 1 / 6 / 1437هـ مداهمة ذلك المنزل والقبض على المطلوب/ سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي ومن قام بإيوائه، والمرأة بنان التي حاولت مقاومة عملية القبض بمباغتة رجال الأمن بسلاح رشاش كان بيدها، مما عرضها لإصابة توفيت على إثرها بعد نقلها للمستشفى، واتضح من واقع السجل المدني لها أنها متزوجة من أحد المتواجدين بمناطق الصراع في الخارج، ويزعم المطلوب الذي ألقي القبض عليه أنه تزوج بها لبضعة أشهر اكتفاء بشهادة من قام بإيوائهما.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها بحول الله وقوته في ملاحقة وتعقب بقية المطلوبين بتلك القائمة وغيرهم من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة الإجرامية، وتحذر في الوقت ذاته من إيواء أي منهم أو التستر عليه أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم، مجددة دعوتها لكل من تتوفر لديه معلومات عنهم في المسارعة بالإبلاغ على الرقم (990) علماً بأنه سوف تسري في حق المبلغ ما سبق الإعلان عنه من مكافآت ماليه.