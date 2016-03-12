بعد انتشار مقاطع فيديو”الشكاوى”.. جهات عليا تشدد على محاسبة الموظفين المقصرين مع المواطنين في السعودية

أكدت صحيفة سعودية، اليوم السبت، أن “جهات عليا” في المملكة شددت، أخيراً، على تفعيل دور الرقابة بالأجهزة الحكومية بكل قطاعاتها بما يحقق مصلحة العمل ومحاسبة الموظف المقصر في أداء واجبه لخدمة المراجعين.

وقالت صحيفة “مكة”، المقربة من وزارة الداخلية، إن ذلك جاء بعدما لاحظت تلك الجهات، دون أن تذكرها، انتشار مقاطع فيديو من فترة لأخرى عن شكاوى مواطنين من عدم تقديم خدمة جيدة لهم ببعض القطاعات.

وبحسب معلومات الصحيفة اليومية، فإن إدارات الرقابة الإدارية في هيئة الرقابة والتحقيق بالمناطق تلقت توجيهات باستقبال شكاوى المواطنين من أي موظف أو جهاز حكومي لا يؤدي واجبه الصحيح، وضرورة أن تتولى هيئة الرقابة توعية المواطنين عن طرق التواصل معها لتقديم شكوى ضد أي جهاز أو موظف يتوانى في خدمة المراجعين.

وطلبت “الجهات العليا” بتفعيل أدوار الأجهزة الرقابية المتمثلة في المدير، الرقابة، المراجعة الداخلية، بكل قطاع حكومي ومحاسبة الموظف المتسيب والمقصر بخدمة المراجعين، وكذلك تفعيل وحدة المراجعة الداخلية وضبط الأداء ورفع إنتاجية الموظف لإنجاز المهام سريعاً دون تأخير.