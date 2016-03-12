منع المقيمين في السعودية من تملك السيارات حمولة 7 ركاب فأكثر

وجهت الإدارة العامة للمرور السعودية تعميماً لجميع إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة بعدم تسجيل أو نقل ملكية أي مركبة حمولتها 7 ركاب فما فوق للمقيمين على أن يستثنى من القرار من يثبت أن لديه عائلة مكونة من خمس أشخاص فما فوق مع أخذ إقرار خطي عليه بعدم ممارسة أي نشاط لنقل الركاب.

وقالت صحيفة “الوطن” السعودية إن ذلك جاء بعد ملاحظة الإدارة العامة للمرور استخدام تلك المركبات من قبل بعض المقيمين “في أغراض مخالفة لطبيعة مهنهم”.

وشددت الإدارة العامة للمرور في تعميمها على التأكيد على جميع أقسام المرور والوكالات والمعارض وصالات عرض السيارات، بعدم تسجيل أو نقل ملكية أي مركبة حمولتها 7 ركاب فما فوق مثل (H1) هيونداي والجمس والفانات للمقيمين، والتقيد بالقرار وتزويدها بما يثبت بتبليغهم عاجلا. يأتي هذا التعميم، بعد ما تم ملاحظته من تملك بعض المقيمين بمهن مختلفة لمركبات خصوصي ذات 7 مقاعد فما فوق، واستخدامها في أعمال خلاف مهنهم.

ونقلت الصحيفة اليومية عن “عويضة محمد الكشي” رئيس لجنة السيارات في غرفة جدة “وصلنا التعميم بعدم تسجيل المركبات ذات الـ7 مقاعد فما فوق للمقيمين، ونحن بدورنا علينا التنفيذ والعمل بالقرار الصادر من إدارة المرور”.

وقال “الكشي” إن سبب المنع يعود إلى الاستخدام الخاطئ من فئة من المقيمين، إذ إن بعضهم استخدم هذه المركبات في العمل الخاص، كتوصيل طلاب المدارس، ونقل الركاب.