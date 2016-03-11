(أ ف ب ) نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن “دبلوماسي” في جامعة الدول العربية إعلانها حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
وفي وقت سابق أصدرت دول الخليج قراراً باعتبار الحزب منظمة إرهابية.
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عاجل : الجامعة العربية تعلن “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية
(أ ف ب ) نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن “دبلوماسي” في جامعة الدول العربية إعلانها حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
وفي وقت سابق أصدرت دول الخليج قراراً باعتبار الحزب منظمة إرهابية.