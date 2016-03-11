عاجل : الجامعة العربية تعلن “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية

(أ ف ب ) نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن “دبلوماسي” في جامعة الدول العربية إعلانها حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق أصدرت دول الخليج قراراً باعتبار الحزب منظمة إرهابية.