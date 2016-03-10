ملاحقة 5 أشخاص جمعوا 1.8 مليار ريال في “مساهمات سوا” بالسعودية

وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية باستدعاء والتحقيق مع خمسة من نشطاء ما يعرف بمساهمات “سوا” لم يتم القبض عليهم، وذلك على خلفية مشاركاتهم في القضية التي انطلقت قبل نحو 12 عاما.

وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بحسب معلومات وردتها أن تداخل خمسة من الوسطاء ورؤساء المجموعات في مساهمات سوا بالتفرع من المساهمة الأساسية وتم خلالها جمع مليار و800 مليون ريال.

من جهة أخرى أفادت الصحيفة بأنه تم إطلاق سراح أحد مشغلي مشغلي مساهمات سوا، والمحكوم عليه بالسجن ثمان سنوات في الحق العام حيث قررت المحكمة إطلاق سراحه وتقرر منحه فرصة لسداد المبالغ المطالب بها في الحق الخاص.

وفي شأن ذي صلة، قضت محكمة جدة برد دعوى المدعي العام ضد أحد وسطاء مساهمات سوا حول اتهامه بالمشاركة في جمع أموال تزيد على 1.8 مليار ريال وأكل أموال الناس بالباطل، حيث أقر الوسيط بمشاركته عن جهل في جمع الأموال لصالح المشغل الرئيسي مع ثمانية وسطاء آخرين.

وقال إنه سبق أن تقدم بدعوى ضدهم لكنه فوجئ بعد 12 عاما بدعوى من المدعي العام يتهمه بالمشاركة بالنصب والاحتيال، واعترض المدعي العام على الحكم وطالب بالاستئناف ورفع مذكرة بذلك، ودرست محكمة الاستئناف حكم “صرف الدعوى” وأيدته وبات نهائيا.