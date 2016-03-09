توطين قطاع الاتصالات يوفر آلاف الوظائف التي ينتظرها الشباب السعودي

كشف مسؤول في وزارة العمل السعودية أن قرار الوزارة بقصر العمل بالكامل في قطاع الاتصالات على السعوديين والسعوديات سيوفر نحو 20 ألف وظيفة للمواطنين.

وأصدر وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني قراراً يقضي بقصر العمل بالكامل مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي بالوزارة خالد أبا الخيل في حديث لصحيفة “الاقتصادية” أن فرق تفتيش سيتم تشكيلها من وزارات”العمل، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات”، للشروع في الجولات التفتيشية على محال الاتصالات، بعد ثلاثة أشهر، للتأكد من تنفيذ قرار سعودة قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة، على أن يكتمل سعودة القطاع بالكامل بنسبة 100 في المائة بعد ستة أشهر، لافتاً إلى أن القطاع يتميز بإمكانية سعودته بسرعة، نظرا لجاذبيته للشباب السعودي وبساطة المهارات اللازمة له.

وبحسب نص القرار يعطى أصحاب المنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعن توفير فرص العمل أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية أنه سيوفر مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي:

www.taqat.sa