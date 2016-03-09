الحوثيون والسعوديون يبحثون إنهاء الصراع في اليمن

من محمد الغباري وبوزورجمهر شرف الدين القاهرة/دبي (رويترز) – قال مسؤولان في جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة المدعومة من إيران وخصومها السعوديين بدأوا محادثات في محاولة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن وذلك فيما يبدو أنها أكثر المحاولات جدية من الطرفين لإغلاق فصل من التنافس السعودي الإيراني الذي يعمق الاضطرابات السياسية في أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤولان أن وفدا من جماعة الحوثي موجود في السعودية في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب العام الماضي بين قوات الحوثيين وتحالف عسكري تقوده السعودية. وتتزامن المحادثات مع هدوء واضح في القتال على الحدود السعودية اليمنية وهي من أكثر الجبهات دموية في الصراع. كما تراجعت الغارات الجوية التي يشنها التحالف على العاصمة اليمنية صنعاء.

وفيما يسلط الضوء على الخلافات الإقليمية أشار مسؤول عسكري إيراني كبير يوم الثلاثاء إلى أن إيران قد ترسل مستشارين عسكريين لليمن لمساعدة الحوثيين. وأشار البريجادير جنرال مسعود جزايري نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء إلى أن إيران قد تدعم الحوثيين بنفس أسلوب دعمها لقوات الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وسئل جزايري عما إذا كانت إيران سترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن مثلما فعلت في سوريا فقال “الجمهورية الإسلامية… تشعر بواجبها لمساعدة الشعب اليمني بأي وسيلة بوسعها ولأي مستوى ضروري.” وتتهم السعودية إيران بدعم حركة الحوثيين التي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا وهو ما دفع التحالف الذي تقوده المملكة للتدخل في مارس آذار العام الماضي. ‭*‬ستة آلاف قتيل وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ستة آلاف شخص قتلوا في الصراع الدائر في اليمن. وشرد مئات الآلاف. وقال المسؤولان الكبيران في اللجنة الإدارية التي تدير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن إن الوفد الحوثي بدأ زيارته للسعودية‭ ‬يوم الاثنين تلبية لدعوة من مسؤولين سعوديين بعد أسبوع من المحادثات التحضيرية السرية.