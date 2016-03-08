محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inسياسة واقتصاد

لاعب سعودي سابق يؤسس شركة قممي للاستثمار

لاعب سعودي سابق يؤسس شركة قممي للاستثمار
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
لاعب سعودي سابق يؤسس شركة قممي للاستثمار

أعلن لاعب منتخب كرة القدم السعودي ونادي النصر السابق “ماجد عبدالله” عن تأسيس شركة “قممي للاستثمار” التي تضم سبعة أنشطة من أهمها إدارة الأوقاف والاستثمار الرياضي.

 

ودون أن يذكر تفاصيل إضافية، قال “ماجد عبد الله” في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “تم إطلاق أعمال شركة قممي للاستثمار مع الشريكين أ. ريان الطاسان الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، و”أ. مشعل المبيض” الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي، وماجد عبد الله “شريك ومؤسس”.

 

وبحسب موقع “ارقام” الاقتصادي، فإن اللاعب السعودي السابق ماجد عبدالله، الذي غادر الملاعب في العام 1999، يملك رسمياً العلامة التجارية M9.

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