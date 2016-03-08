إلزام سعودة محلات الجوالات.. يشعل تويتر في المملكة 

تصدر هاشتاك (#الزام_سعوده_محلات_الجوالات) منذ أن أطلقه مغردون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أكثر الهاشتاكات تداولاً في السعودية.

وأطلق المغردون الوسم (#الزام_سعوده_محلات_الجوالات) بعد مرور دقائق على قرار وزارة العمل السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، والقاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها في المملكة على السعوديين والسعوديات فقط.

والسعودة هي خطة حكومية تهدف إلى إحلال المواطنين السعوديين (توطين) مكان الوافدين في القطاع الخاص بالمملكة، التي يعيش فيها أكثر من 10 ملايين وافد أجنبي أغلبهم يعملون في القطاع الخاص، ويعاني مواطنيها من أزمة بطالة متفاقمة؛ حيث يعمل أغلب المواطنون في القطاع العام الذي يتيح مزايا سخية؛ منها العمل 35 ساعة فقط في الأسبوع إلى جانب معاشات تقاعد كبيرة ومزايا صحية. ومع وصول عدد مواطني المملكة إلى نحو 21 مليون، بدأت الرياض تواجه مشكلة في توظيف جميع السعوديين في وظائف حكومية.

وسوق الجوالات كبير ونشط في السعودية، وكانت تقارير كشفت أواخر العام الماضي أن وزارة العمل تعتزم سعودة مراكز بيع الجوالات ومنع الوافدين من البيع داخل محال هذا النشاط، وذلك بسبب “استحواذ الوافدين بنسبة كبيرة على نشاط بيع الهواتف المتنقلة”.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية، في ديسمبر/كانون الأول 2015 إنها تجولت في أشهر مركزين لبيع الهواتف المتنقلة في الرياض؛ أكبر مدن المملكة، وخرجت بنتائج تكشف شبه انعدام حضور البائع السعودي، حيث إن العمالة الوافدة أصبحت مسيطرة على 95 بالمئة لحسابها الشخصي في أسواق الاتصالات، حيث يسيطر عليها حوالي 60 بالمئة من العمالة اليمنية و30 بالمئة عمالة سورية ومصرية وسودانية، و8 بالمئة من العمالة الآسيوية، و2 بامئة فقط سعوديون على مستوى منطقة الرياض.

وساقت الصحيفة، آنذاك، أمثلة عديدة تدين فيها العمالة الأجنبية التي تسيطر على محلات بيع الجوالات في السعودية مثل رفع أسعار الجوالات أمام السعوديين الذين يعملون في محلات البيع من قبل التجار ورفض تعامل التجار مع الباعة السعوديين.

هاشتاك (#الزام_سعوده_محلات_الجوالات) يتصدر الترند السعودي

بالعودة إلى هاشتاك (#الزام_سعوده_محلات_الجوالات)، طرح الكثير من المغردين آراء عدة حول قرار سعودة قطاع الهواتف الجوالة في المملكة، حيث كتب المغرد عاطي المضياني ‏”#الزام_سعوده_محلات_الجوالات الدولة بلشانه بالشعب ماتقدر توظفهم وظايف حكومية ولاتهيا لهم بالقطاع الخاص فرص مناسبة ولذلك وجلت (وجدت) سعودة التجارة”.

وقال مغرد اسمه (عالمي) “#الزام_سعوده_محلات_الجوالات نريد تفاعل الجميع لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري فكم من عاطل ستوظفه وأسرة تحيي آمالها بتفاعلك .؟!!”.

وكتب “حبر جاف” إن “اغلب ألي ينتقدون القرار ابو يمن جالس جنب البطاريات ويقول قطعوا أرزاق المساكين.مادرا أن حنا مساكين شكلها ائربت #الزام_سعوده_محلات_الجوالات“.

في حين غرد “وطني خط أحمر” قائلاً “أخواني السعوديين اقسم بالله إن التجارة تغنيك عن الوظيفة ودخلك راح يكون أضعاف الراتب اعتمدوا على أنفسكم #إلزام_سعودة_محلات_الجوالات“.

وقال مغرد اسمه مكتوب بطريقة غير مفهومة “#الزام_سعوده_محلات_الجوالات يالله برى يالاجنبي عطنا عرض كتافك”.

وغرد ابو عبدالعزيز “بعد #الزام_سعوده_محلات_الجوالات نتمنى مبادرة من ابن الوطن البار #يزيد_الراجحي لوضع مكان لتدريب الشباب الراغب بالعمل في صيانة الجوالات”.

وكتب صالح الكناني “#إلزام_سعودة_محلات_الجوالات قرار مميز .. سوق الجوالات فيه الخير الكثير ويعادل راتب خريج الهندسة صدقوني”.

وقال “محمد الحضراني “تورطوا أصحاب المحلات، وانفتحت فرص كثيرة للشباب السعودي مصائب قوم عند قوم فوائد #الزام_سعوده_محلات_الجوالات“.

وكتب عبدالله عبدالعزيز “نحن مع أي قرار يخدم الوطن والمواطن لكن هناك مشكلة(السعوده الوهميه) المنشأه بأسم سعودي والذي يديرها غير السعودي #الزام_سعوده_محلات_الجوالات“.

وقال “ملتاع” إن “المشكله بالسعودك ان السعودي يدخل السوق وفيه لوبي اجنبي يتحكم بسوق الجملة خاصة محلات الجوالات ومحلات الخضار #الزام_سعوده_محلات_الجوالات“.

وكتب Bandar bin Khalid “#الزام_سعوده_محلات_الجوالات انا مع قرار السعودة لأكثر من وظيفه ليست فقط الجوالات عيالنا اولى”.