الإمارات تتصدر الشرق الأوسط بمؤشر الاستقرار

كشف اليوم عن مؤشر الاستقرار وهشاشة الدول للعام 2015 ليوضح تصنيف الدول التي تمثل خطرا على العالم للعام 2016، والدول الاكثر استقرارا .

صنف مؤشر الاستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى في الشرق الاوسط بتصنيف “مستقرة جدا”، ضمن دول العالم التي تنعم بالاستقرار، ليضع الإمارات جنباً إلى جنب مع دول أوروبية عريقة مثل فرنسا، وإسبانيا .

ومنح تقرير 2015 the Fragile States Index الذي أصدره صندوق السلام الأمريكي دولة الإمارات المرتبة 144 تليها قطر في المرتبة الثانية في المرتبة.







رابط ملف المؤشر:

http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf

يعتمد التصنيف في المؤشر على قياس عوامل عديدة مثل الضغوط الديموغرافية ، وتشمل هذه الضغوط الأمراض، والكوارث الطبيعية التي تواجهها الحكومات عندما يتعلق الأمر بحماية مواطنيها ووجود لاجئين.

كما حصلت الدولة على درجة ممتازة في مؤشر المظالِم، الذي يقيس التوترات والعنف بين المجموعات التي تقطن كل دولة، وكذلك في مؤشر هجرة البشر ونزيف العقول، وفي مؤشر التنمية الاقتصادية المتوازنة الذي يعنى بالتفاوت الإثني، والديني، والمناطقي، فضلاً عن منحها أفضل الدرجات في ضغوط الفقر، ومؤشر شرعية الدولة الذي يتعلق بالضغوط والمقاييس ذات الصلة بتمثيل الشعب، وفاعلية الحكومة .

وكذلك نالت الإمارات درجات ممتازة في مجموعة من المحاور الأخرى تشمل الخدمات العامة، وجهاز الأمن، وحقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون، والتدخل الخارجي.