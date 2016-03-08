وزارة الخدمة المدنية السعودية تُعلن عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية اليوم

قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية إنها ستُعلن، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وجاء ذلك في تغريدة لـ “حمد المنيف” المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.