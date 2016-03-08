محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inسياسة واقتصاد

وزارة الخدمة المدنية السعودية تُعلن عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية اليوم

وزارة الخدمة المدنية تُعلن عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية مساء اليوم الثلاثاء

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة الخدمة المدنية السعودية تُعلن عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية اليوم

قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية إنها ستُعلن، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

 

وجاء ذلك في تغريدة لـ “حمد المنيف” المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

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