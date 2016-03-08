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Posted inسياسة واقتصاد

الجمارك السعودية تحبط تهريب 7 ملايين قطعة من الألعاب النارية

كشف مركز جمارك البطحاء في السعودية كمية كبيرة من الألعاب النارية خلال محاولتين لتهريبها داخل إرسالية ملابس وردت للجمرك

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الجمارك السعودية تحبط تهريب 7 ملايين قطعة من الألعاب النارية

كشف مركز جمارك البطحاء في السعودية كمية كبيرة من الألعاب النارية خلال محاولتين لتهريبها داخل إرسالية ملابس وردت للجمرك.

 

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا، أنه تمّ إحباط هذه الكمية الكبيرة من الألعاب النارية من خلال محاولتيْن لتهريبها، حيث وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “ملابس” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة, وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على كمية من الألعاب النارية بلغ عددها (6.9) مليون قطعة متنوّعة, كانت مُخبأةً ضمن إرسالية الملابس.

 

وأضاف المحنّا في حديث لصحيفة “سبق” السعودية أنه تمّ إحباط محاولة أُخرى لتهريب 4 آلاف قطعة من الألعاب النارية عُثر عليها مُخبأةً داخل إحدى المركبات التي قَدِمت للجمرك.

 

وتعتبر مثل هذه الألعاب وغيرها من الممنوعات تُشدّد الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية كافة، إحكام الرقابة الجمركية عليها؛ لما فيها من الضرر الكبير على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

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